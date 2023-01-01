Главная > Сравнение смартфонов > Edge 40 vs Pixel 8 – что лучше выбрать?

Motorola Edge 40 против Google Pixel 8

75 из 100
Motorola Edge 40
VS
78 из 100
Google Pixel 8
Motorola Edge 40
Google Pixel 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 24W)
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 8
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более новая ОС: Android 14 против 13
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G3
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 1 ядро больше
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1504 и 1110 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Edge 40
75
Pixel 8
81*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Edge 40
75
Pixel 8
78*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40
vs
Pixel 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.17 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.8% -
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.1% -
ШИМ (PWM) 144 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40
1052 нит
Pixel 8
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.43 мм 150.5 мм
Ширина 71.99 мм 70.8 мм
Толщина 7.49 мм 8.9 мм
Вес 167 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40
90.8%
Pixel 8
н/д

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 и Google Pixel 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020 Google Tensor G3
Макс. частота 2600 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 9 (1 + 4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MP9 -
GPU-ядер 576 -
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~979.2 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Edge 40
1110
Pixel 8 +35%
1504
Geekbench 6 (многоядерный)
Edge 40
3570
Pixel 8 +11%
3963
AnTuTu Benchmark 10
Edge 40
757819
Pixel 8 +46%
1104362
CPU 206428 300992
GPU 219739 383422
Memory 150339 190193
UX 181233 225199
Total score 757819 1104362
3DMark Wild Life Performance
Edge 40
4464
Pixel 8
н/д
Пиковая температура корпуса 49.6 °C -
Stability 98% -
Graphics test 26 FPS -
Graphics score 4464 -
PCMark 3.0
Edge 40
15765
Pixel 8
н/д
Web score 14950 -
Video editing 7874 -
Photo editing 46431 -
Data manipulation 9785 -
Writing score 18728 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 14
Оболочка UI My UX Stock Android
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Объем 4400 мАч 4485 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:36 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:56 ч. -
Просмотр видео 16:18 ч. -
Игры 04:43 ч. -
Режим ожидания 111 ч. -
Общая автономность
Edge 40
33:31 ч.
Pixel 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 vs Google Pixel 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей
Разрешение фото - 3648 x 2736
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 21 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40
89.4 дБ
Pixel 8
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 8, а если камера и звук – то Motorola Edge 40.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Edge 40 против OnePlus 11
2. Motorola Edge 40 против Vivo V27
3. Motorola Edge 40 против Google Pixel 7 Pro
4. Motorola Edge 40 против Samsung Galaxy S23 Plus
5. Motorola Edge 40 против Edge 40 Pro
6. Google Pixel 8 против Apple iPhone 15
7. Google Pixel 8 против Pixel 6
8. Google Pixel 8 против Apple iPhone 15 Pro
9. Google Pixel 8 против Pixel 7a
10. Google Pixel 8 против Samsung Galaxy S23
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры