Motorola Edge 40 против Google Pixel 8 75 из 100 VS 78 из 100 Motorola Edge 40 Google Pixel 8 Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Motorola Edge 40 Выше частота обновление дисплея – 144 Гц

Выше частота обновление дисплея – 144 Гц Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 24W)

Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 24W) На 0.38" большая диагональ экрана

На 0.38" большая диагональ экрана Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Весит на 20 граммов меньше Причины выбрать Google Pixel 8 Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ

Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1 Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G3

Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G3 Функция реверсивной зарядки

Функция реверсивной зарядки Процессор имеет на 1 ядро больше

Процессор имеет на 1 ядро больше На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1504 и 1110 баллов

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип POLED AMOLED Размер 6.55 дюймов 6.17 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм 427 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Да Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 90.8% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 97.1% - ШИМ (PWM) 144 Гц - Время отклика 1 мс - Контрастность ∞ Бесконечная - Реальная пиковая яркость (авто) Edge 40 1052 нит Pixel 8 н/д Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 158.43 мм 150.5 мм Ширина 71.99 мм 70.8 мм Толщина 7.49 мм 8.9 мм Вес 167 граммов 187 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения - Испарительная камера Материал задней панели Пластик Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Белый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Edge 40 90.8% Pixel 8 н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X Частота памяти 2133 МГц - Количество каналов 2 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 14 Оболочка UI My UX Stock Android Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея Объем 4400 мАч 4485 мАч Макс. мощность зарядки 68 Вт 24 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (12 Вт) Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 0:40 ч. 1:36 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:56 ч. - Просмотр видео 16:18 ч. - Игры 04:43 ч. - Режим ожидания 111 ч. - Общая автономность Edge 40 33:31 ч. Pixel 8 н/д

Камеры Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 vs Google Pixel 8 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Цифровой Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° 114° Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.4

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Фазовый автофокус

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей Разрешение фото - 3648 x 2736 Апертура f/2.4 f/2.2 Фокусное расстояние - 21 мм Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон Тип сенсора CMOS - Размер сенсора - 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 1 Тип SIM Nano Nano Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * - 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да - Тесты динамиков Максимальная громкость Edge 40 89.4 дБ Pixel 8 н/д

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2023 года Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 8, а если камера и звук – то Motorola Edge 40.