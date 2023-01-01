Motorola Edge 40 против Google Pixel 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge 40
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 24W)
- На 0.38" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 8
- Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более новая ОС: Android 14 против 13
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G3
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 1 ядро больше
- На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1504 и 1110 баллов
Обзор
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|POLED
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.17 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|427 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|-
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|144 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.43 мм
|150.5 мм
|Ширина
|71.99 мм
|70.8 мм
|Толщина
|7.49 мм
|8.9 мм
|Вес
|167 граммов
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8020
|Google Tensor G3
|Макс. частота
|2600 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|9 (1 + 4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MP9
|-
|GPU-ядер
|576
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|FLOPS
|~979.2 Гфлопс
|-
Бенчмарки
|CPU
|206428
|300992
|GPU
|219739
|383422
|Memory
|150339
|190193
|UX
|181233
|225199
|Total score
|757819
|1104362
|Пиковая температура корпуса
|49.6 °C
|-
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|26 FPS
|-
|Graphics score
|4464
|-
|Web score
|14950
|-
|Video editing
|7874
|-
|Photo editing
|46431
|-
|Data manipulation
|9785
|-
|Writing score
|18728
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 14
|Оболочка UI
|My UX
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|4485 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 15 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:36 ч.
|Веб-серфинг
|10:56 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:18 ч.
|-
|Игры
|04:43 ч.
|-
|Режим ожидания
|111 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 13 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|21 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Октябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Октябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 8, а если камера и звук – то Motorola Edge 40.
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