Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.78-дюймового Infinix Zero 30, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.