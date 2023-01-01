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Motorola Edge 40 против Infinix Zero 30

75 из 100
Motorola Edge 40
VS
71 из 100
Infinix Zero 30
Motorola Edge 40
Infinix Zero 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.78-дюймового Infinix Zero 30, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • На 13% лучшая автономность (33:31 vs 29:44 часов)
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (1052 против 770 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 18 граммов меньше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1110 и 989 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Infinix Zero 30
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40
vs
Zero 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 950 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.1% -
ШИМ (PWM) 144 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40 +37%
1052 нит
Zero 30
770 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.43 мм 164.5 мм
Ширина 71.99 мм 75 мм
Толщина 7.49 мм 7.9 мм
Вес 167 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 +1%
90.8%
Zero 30
90%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 и Infinix Zero 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020 MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 2600 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MP9 Mali-G77 MP9
GPU-ядер 576 576
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~979.2 Гфлопс ~979.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Edge 40 +12%
1110
Zero 30
989
Geekbench 6 (многоядерный)
Edge 40 +14%
3570
Zero 30
3141
AnTuTu Benchmark 10
Edge 40 +16%
764792
Zero 30
660641
CPU 214468 146892
GPU 211997 238899
Memory 156087 128749
UX 179138 140834
Total score 764792 660641
3DMark Wild Life Performance
Edge 40
4464
Zero 30
н/д
Пиковая температура корпуса 49.6 °C -
Stability 98% -
Graphics test 26 FPS -
Graphics score 4464 -
PCMark 3.0
Edge 40
15792
Zero 30
н/д
Web score 14972 -
Video editing 7876 -
Photo editing 46515 -
Data manipulation 9747 -
Writing score 18773 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX XOS 13
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Объем 4400 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да (72% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:56 ч. 10:27 ч.
Просмотр видео 16:18 ч. 13:53 ч.
Игры 04:43 ч. 05:39 ч.
Режим ожидания 111 ч. 90 ч.
Общая автономность
Edge 40 +13%
33:31 ч.
Zero 30
29:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 vs Infinix Zero 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Апертура f/2.4 f/2.5
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40
89.4 дБ
Zero 30
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola Edge 40. У него лучшие дисплей, производительность, игры, корпус и звук.

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