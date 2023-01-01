Motorola Edge 40 против Infinix Zero 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.78-дюймового Infinix Zero 30, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge 40
- На 13% лучшая автономность (33:31 vs 29:44 часов)
- На 37% выше максимальная яркость экрана (1052 против 770 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 18 граммов меньше
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1110 и 989 баллов
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Infinix Zero 30
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|POLED
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|950 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|97.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|144 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.43 мм
|164.5 мм
|Ширина
|71.99 мм
|75 мм
|Толщина
|7.49 мм
|7.9 мм
|Вес
|167 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8020
|MediaTek Dimensity 8020
|Макс. частота
|2600 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP9
|Mali-G77 MP9
|GPU-ядер
|576
|576
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~979.2 Гфлопс
|~979.2 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|214468
|146892
|GPU
|211997
|238899
|Memory
|156087
|128749
|UX
|179138
|140834
|Total score
|764792
|660641
|Пиковая температура корпуса
|49.6 °C
|-
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|26 FPS
|-
|Graphics score
|4464
|-
|Web score
|14972
|-
|Video editing
|7876
|-
|Photo editing
|46515
|-
|Data manipulation
|9747
|-
|Writing score
|18773
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
|XOS 13
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 15 минут)
|Да (72% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|0:51 ч.
|Веб-серфинг
|10:56 ч.
|10:27 ч.
|Просмотр видео
|16:18 ч.
|13:53 ч.
|Игры
|04:43 ч.
|05:39 ч.
|Режим ожидания
|111 ч.
|90 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 13 МП)
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.76"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola Edge 40. У него лучшие дисплей, производительность, игры, корпус и звук.
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