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Motorola Edge 40 против Edge 30 Ultra

74 из 100
Motorola Edge 40
VS
80 из 100
Motorola Edge 30 Ultra
Motorola Edge 40
Motorola Edge 30 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Весит на 31.5 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддерживает более мощную зарядку (125W vs 68W)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1282 и 828 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40
vs
Edge 30 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1250 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.1%
ШИМ (PWM) - 720 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40
н/д
Edge 30 Ultra
1050 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.43 мм 161.76 мм
Ширина 71.99 мм 73.5 мм
Толщина 7.49 мм 8.39 мм
Вес 167 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Красный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 +1%
90.8%
Edge 30 Ultra
90.3%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 и Motorola Edge 30 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2600 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 730
Частота GPU - 900 МГц
FLOPS - ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 40
828
Edge 30 Ultra +55%
1282
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 40
2515
Edge 30 Ultra +70%
4269
AnTuTu Benchmark 9
Edge 40
н/д
Edge 30 Ultra
1104321
CPU - 250683
GPU - 483779
Memory - 186120
UX - 180959
Total score - 1104321
3DMark Wild Life Performance
Edge 40
н/д
Edge 30 Ultra
5730
Пиковая температура корпуса - 36.2 °C
Stability - 75%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5730
PCMark 3.0
Edge 40
н/д
Edge 30 Ultra
15213
Web score - 13720
Video editing - 8148
Photo editing - 30885
Data manipulation - 12766
Writing score - 18485
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4610 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (95% за 30 минут)
Время полной зарядки ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:04 ч.
Просмотр видео - 15:48 ч.
Игры - 05:25 ч.
Режим ожидания - 105 ч.
Общая автономность
Edge 40
н/д
Edge 30 Ultra
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 vs Motorola Edge 30 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 16384 x 12288
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 3 (200 МП + 12 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 60 мегапикселей
Разрешение фото - 4576 x 3296
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя 0.7 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS PureCel
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40
н/д
Edge 30 Ultra
90.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola Edge 30 Ultra, а если программное обеспечение и автономность – то Motorola Edge 40.

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