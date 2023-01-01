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Motorola Edge Plus (2023) против Apple iPhone XR

89 из 100
Motorola Edge Plus (2023)
VS
56 из 100
Apple iPhone XR
Motorola Edge Plus (2023)
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2023 года Motorola Edge Plus (2023) с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 57 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2023)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 2158 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 2942 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 15W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge Plus (2023)
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.8 мс
Контрастность - 1920:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge Plus (2023)
н/д
iPhone XR
635 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.16 мм 150.9 мм
Ширина 74 мм 75.7 мм
Толщина 8.59 мм 8.3 мм
Вес 203 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Motorola Edge Plus (2023) и Apple iPhone XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A12 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 680 МГц 1100 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~560 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge Plus (2023) +32%
1462
iPhone XR
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge Plus (2023) +116%
4752
iPhone XR
2202
AnTuTu Benchmark 9
Edge Plus (2023) +147%
1246064
iPhone XR
503785
CPU - 142806
GPU - 178961
Memory - 79246
UX - 104785
Total score 1246064 503785
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 42.6 °C
Stability - 69%
Graphics test - 31 FPS
Graphics score - 5215
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 12 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Объем 5100 мАч 2942 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (71% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:16 ч.
Просмотр видео - 12:45 ч.
Игры - 05:10 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Edge Plus (2023)
н/д
iPhone XR
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge Plus (2023) vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 50 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 10000 x 6000 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.61 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge Plus (2023)
н/д
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge Plus (2023) более удачной покупкой.

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