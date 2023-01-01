Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2023 года Motorola Edge Plus (2023) с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 57 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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