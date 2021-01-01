Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2021 года Motorola Edge S с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.