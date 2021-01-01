Главная > Сравнение смартфонов > Edge S vs Edge 20 – что лучше выбрать?

Motorola Edge S против Edge 20

Моторола Эдж С
VS
Моторола Эдж 20
Motorola Edge S
Motorola Edge 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2021 года Motorola Edge S с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge S
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (663 против 612 нит)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Весит на 52 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Edge S
76
Edge 20
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Edge S
100
Edge 20
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Edge S
85
Edge 20
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Edge S
71
Edge 20
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Edge S
89
Edge 20
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Edge S
82
Edge 20
83

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge S
vs
Edge 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 89%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Максимальная яркость
Edge S
612 нит
Edge 20 +8%
663 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.4 мм 163 мм
Ширина 74 мм 76 мм
Толщина 9.7 мм 7 мм
Вес 215 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серебристый Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Edge S
84.1%
Edge 20 +6%
89%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж С и Моторола Эдж 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 642L
Частота GPU 675 МГц 490 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge S
н/д
Edge 20
769
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge S
н/д
Edge 20
2575
AnTuTu Benchmark 9
Edge S
н/д
Edge 20
535083
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Edge S
н/д
Edge 20
10:50 ч.
Время просмотра видео
Edge S
н/д
Edge 20
17:55 ч.
Время разговора (3G)
Edge S
н/д
Edge 20
28:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge S vs Motorola Edge 20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 12032 x 9204
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 121° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура - f/2.3
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Motorola Edge 20, а если автономность и звук – то Motorola Edge S.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Edge S против Xiaomi Poco X3 NFC
2. Motorola Edge S против Xiaomi Poco F3
3. Motorola Edge S против OnePlus 9R
4. Motorola Edge S против Oppo Realme X7
5. Motorola Edge S против Xiaomi Redmi K40
6. Motorola Edge 20 против OnePlus Nord 2 5G
7. Motorola Edge 20 против Xiaomi Poco F3 GT
8. Motorola Edge 20 против Motorola Moto G100

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры