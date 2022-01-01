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Motorola Edge S против Edge 30

Моторола Эдж С
VS
Моторола Эдж 30
Motorola Edge S
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2021 года Motorola Edge S с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge S
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (594 против 497 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 60 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Edge S
74
Edge 30
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Edge S
77
Edge 30
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Edge S
84
Edge 30
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Edge S
69
Edge 30
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Edge S
88
Edge 30
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Edge S
75
Edge 30
76

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge S
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 86.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Edge S +20%
594 нит
Edge 30
497 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.4 мм 159.38 мм
Ширина 74 мм 74.23 мм
Толщина 9.7 мм 6.79 мм
Вес 215 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge S
84.1%
Edge 30 +2%
86.2%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж С и Моторола Эдж 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 642L
Частота GPU 675 МГц -
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge S
н/д
Edge 30
822
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge S
н/д
Edge 30
2347
AnTuTu Benchmark 9
Edge S
653495
Edge 30
н/д
CPU 178605 -
GPU 229194 -
Memory 112927 -
UX 133633 -
Total score 653495 -
3DMark Wild Life Performance
Edge S
4314
Edge 30
н/д
Stability 99% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4314 -
PCMark 3.0 score 13649 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4020 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge S vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 121° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура - f/2.4
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Motorola Edge 30, а если производительность, автономность и коммуникации – то Motorola Edge S.

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