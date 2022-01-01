Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 октября 2021 года Motorola G Pure с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.