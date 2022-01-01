Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Motorola Moto G Play (2021) с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.