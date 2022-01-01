Motorola Moto G Play (2021) против Google Pixel 4a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Motorola Moto G Play (2021) с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G Play (2021)
- Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3140 мАч
- На 0.69" большая диагональ экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Причины выбрать Google Pixel 4a
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 65% выше плотность пикселей (443 vs 269 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- OLED экран (против TFT LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|5.81 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80.6%
|83.3%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|255 Гц
|Время отклика
|-
|6.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|166.6 мм
|144 мм
|Ширина
|76 мм
|69.4 мм
|Толщина
|9.36 мм
|8.2 мм
|Вес
|204 грамма
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Да
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 460
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 618
|Частота GPU
|600 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a +119%
553
Geekbench 5 (многоядерный)
1228
Pixel 4a +33%
1636
|CPU
|-
|101186
|GPU
|-
|79209
|Memory
|-
|59587
|UX
|-
|78244
|Total score
|159141
|315341
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|1 FPS
|6 FPS
|Graphics score
|241
|1003
|PCMark 3.0 score
|5683
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|1:27 ч.
|Веб-серфинг
|-
|08:45 ч.
|Просмотр видео
|-
|11:16 ч.
|Игры
|-
|04:05 ч.
|Режим ожидания
|-
|99 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4a более удачной покупкой.
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