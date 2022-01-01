Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 декабря 2022 года Motorola Moto G Play (2023) с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Play (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.