Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2021 года Motorola Moto G Power (2022) с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.