Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2021 года Motorola Moto G Power (2022) с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Play (2023), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.