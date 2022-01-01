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Motorola Moto G Power (2022) против Moto G Play (2023)

Моторола Мото G Павер (2022)
VS
Моторола Мото G Play (2023)
Motorola Moto G Power (2022)
Motorola Moto G Play (2023)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2021 года Motorola Moto G Power (2022) с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Play (2023), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G Power (2022)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Motorola Moto G Play (2023)
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G Power (2022)
vs
Moto G Play (2023)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 79.7%

Дизайн и корпус

Высота 167.24 мм 167.24 мм
Ширина 76.54 мм 76.54 мм
Толщина 9.36 мм 9.36 мм
Вес 203 грамма 203 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Моторола Мото G Павер (2022) и Моторола Мото G Play (2023) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G Power (2022) vs Motorola Moto G Play (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.65 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Motorola Moto G Power (2022), а если программное обеспечение и звук – то Motorola Moto G Play (2023).

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