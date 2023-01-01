Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 апреля 2023 года Motorola Moto G Power 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 930, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.