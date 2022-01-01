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Motorola Moto G Stylus (2021) против Apple iPhone 13

Моторола Мото G Stylus (2021)
VS
Эпл Айфон 13
Motorola Moto G Stylus (2021)
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Motorola Moto G Stylus (2021) с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus (2021)
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 773 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3227 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 78% выше максимальная яркость экрана (797 против 449 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Стерео динамики
  • На 19% выше плотность пикселей (460 vs 386 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G Stylus (2021)
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Moto G Stylus (2021)
449 нит
iPhone 13 +78%
797 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.8 мм 146.7 мм
Ширина 77.9 мм 71.5 мм
Толщина 9 мм 7.65 мм
Вес 213 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Моторола Мото G Stylus (2021) и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 11 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 612 Apple GPU
Частота GPU 845 МГц 1200 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Moto G Stylus (2021)
255323
iPhone 13 +215%
804149
CPU - 219838
GPU - 329364
Memory - 121868
UX - 133943
Total score 255323 804149
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% 79%
Graphics test 2 FPS 52 FPS
Graphics score 358 8810
PCMark 3.0 score 7680 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI - 15.4
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет (50% за 50 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:11 ч.
Просмотр видео - 14:33 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G Stylus (2021) vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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