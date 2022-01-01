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Motorola Moto G Stylus (2022) против Apple iPhone SE (2022)

Моторола Мото G Stylus (2022)
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Motorola Moto G Stylus (2022)
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 февраля 2022 года Motorola Moto G Stylus (2022) с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus (2022)
  • Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
  • На 2.1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 19.2% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 21% выше плотность пикселей (396 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.6 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G Stylus (2022)
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 65.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 38 мс
Контрастность - 1655:1
Максимальная яркость
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 170.21 мм 138.4 мм
Ширина 75.9 мм 67.3 мм
Толщина 9.45 мм 7.3 мм
Вес 216 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость - IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Розовый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Моторола Мото G Stylus (2022) и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц 1200 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 197658
GPU - 298378
Memory - 105062
UX - 128775
Total score 231954 724091
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:55 ч.
Просмотр видео - 08:38 ч.
Игры - 03:26 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G Stylus (2022) vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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