Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 февраля 2022 года Motorola Moto G Stylus (2022) с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.