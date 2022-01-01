Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 февраля 2022 года Motorola Moto G Stylus (2022) с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.