Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 февраля 2022 года Motorola Moto G Stylus (2022) с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.