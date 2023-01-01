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Motorola Moto G Stylus (2023) против Google Pixel 6

53 из 100
Motorola Moto G Stylus (2023)
VS
71 из 100
Google Pixel 6
Motorola Moto G Stylus (2023)
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2023 года Motorola Moto G Stylus (2023) с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus (2023)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 386 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4614 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 52% выше плотность пикселей (411 vs 270 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G Stylus (2023)
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G Stylus (2023)
н/д
Pixel 6
851 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.89 мм 158.6 мм
Ширина 74.08 мм 74.8 мм
Толщина 9.19 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Розовый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G Stylus (2023) +1%
84.5%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Motorola Moto G Stylus (2023) и Google Pixel 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Google Tensor
Макс. частота 2000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G78 MP20
Частота GPU 1000 МГц 848 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G Stylus (2023)
350
Pixel 6 +195%
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G Stylus (2023)
1342
Pixel 6 +118%
2926
AnTuTu Benchmark 9
Moto G Stylus (2023)
237720
Pixel 6 +206%
728168
CPU - 187698
GPU - 298218
Memory - 100887
UX - 137683
Total score 237720 728168
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 42.1 °C
Stability - 56%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6391
PCMark 3.0
Web score - 7577
Video editing - 6349
Photo editing - 17587
Data manipulation - 10319
Writing score - 15148
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI My UX Stock Android
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:58 ч.
Просмотр видео - 16:38 ч.
Игры - 05:24 ч.
Режим ожидания - 92 ч.
Общая автономность
Moto G Stylus (2023)
н/д
Pixel 6
30:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G Stylus (2023) vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G Stylus (2023)
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 более удачной покупкой.

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