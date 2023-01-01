Главная > Сравнение смартфонов > Moto G Stylus (2023) vs Moto G Stylus (2022) – что лучше выбрать?

Motorola Moto G Stylus (2023) против Moto G Stylus (2022)

53 из 100
Motorola Moto G Stylus (2023)
VS
55 из 100
Motorola Moto G Stylus (2022)
Motorola Moto G Stylus (2023)
Motorola Moto G Stylus (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2023 года Motorola Moto G Stylus (2023) с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.8-дюймового Motorola Moto G Stylus (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus (2023)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Стерео динамики
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 270 PPI)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G Stylus (2023)
vs
Moto G Stylus (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 550 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.6%

Дизайн и корпус

Высота 162.89 мм 170.21 мм
Ширина 74.08 мм 75.9 мм
Толщина 9.19 мм 9.45 мм
Вес 195 граммов 216 граммов
Водонепроницаемость Да IP52
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Розовый Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Motorola Moto G Stylus (2023) и Motorola Moto G Stylus (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 715
PCMark 3.0
Web score - 6202
Video editing - 5715
Photo editing - 13158
Data manipulation - 6596
Writing score - 6922
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI My UX -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G Stylus (2023) vs Motorola Moto G Stylus (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola Moto G Stylus (2022), а если игры, программное обеспечение, автономность и звук – то Motorola Moto G Stylus (2023).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Moto G Stylus (2023) vs Moto G Power 5G
2. Moto G Stylus (2023) vs Galaxy A53 5G
3. Moto G Stylus (2023) vs Galaxy A54 5G
4. Moto G Stylus (2023) vs Moto G (2023)
5. Moto G Stylus (2023) vs Pixel 6
6. Moto G Stylus (2023) vs Galaxy A14 5G
7. Moto G Stylus (2023) vs Galaxy A33 5G
8. Moto G Stylus (2023) vs Galaxy A34 5G
9. Moto G Stylus (2022) vs Pixel 6a
10. Moto G Stylus (2022) vs Galaxy A13 5G
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры