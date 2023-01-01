Motorola Moto G Stylus 5G (2023) против Google Pixel 7a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2023 года Motorola Moto G Stylus 5G (2023) с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 615 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4385 мАч
- Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 7a
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|81.8%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|162.83 мм
|152 мм
|Ширина
|73.77 мм
|72.9 мм
|Толщина
|9.19 мм
|9 мм
|Вес
|202 грамма
|193.5 грамма
|Водонепроницаемость
|Да
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый
|Белый, Серий, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2200 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|FLOPS
|-
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7a +40%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7a +44%
3223
|CPU
|-
|186320
|GPU
|-
|295964
|Memory
|-
|115569
|UX
|-
|139389
|Total score
|493402
|739622
|Stability
|-
|60%
|Graphics test
|-
|38 FPS
|Graphics score
|-
|6388
|Web score
|-
|7375
|Video editing
|-
|5976
|Photo editing
|-
|19210
|Data manipulation
|-
|9456
|Writing score
|-
|15171
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
|Stock Android
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4385 мАч
|Макс. мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (20% за 36 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:57 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:24 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:49 ч.
|Игры
|-
|05:50 ч.
|Режим ожидания
|-
|77 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.5
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 20 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7a более удачной покупкой.
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