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Motorola Moto G Stylus 5G (2023) против Edge 40 Neo

65 из 100
Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
VS
69 из 100
Motorola Edge 40 Neo
Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
Motorola Edge 40 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2023 года Motorola Moto G Stylus 5G (2023) с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40 Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7030 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 6 Gen 1
Причины выбрать Motorola Edge 40 Neo
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 20W)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G Stylus 5G (2023)
vs
Edge 40 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD POLED
Размер 6.6 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 90.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 162.83 мм 159.63 мм
Ширина 73.77 мм 71.99 мм
Толщина 9.19 мм 7.89 мм
Вес 202 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Motorola Moto G Stylus 5G (2023) и Motorola Edge 40 Neo в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 MediaTek Dimensity 7030
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 710 Mali-G610 MP3
Частота GPU - 1000 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0
Web score 11042 -
Video editing 7487 -
Photo editing 32616 -
Data manipulation 8102 -
Writing score 15123 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX My UX

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 15 минут)

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G Stylus 5G (2023) vs Motorola Edge 40 Neo
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.4
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 20 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola Edge 40 Neo. У него лучшие дисплей, камера, игры, коммуникации, корпус и звук.

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