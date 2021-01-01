Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 марта 2021 года Motorola Moto G10 Power с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.51-дюймового Motorola Moto E7 Power, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.