Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 марта 2021 года Motorola Moto G10 Power с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.6-дюймового Motorola Moto G Power (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.