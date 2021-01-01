Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2021 года Motorola Moto G10 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.