Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2021 года Motorola Moto G10 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.8-дюймового Motorola Moto G Stylus (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 678 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.