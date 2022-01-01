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Motorola Moto G100 против Edge 30

Моторола Мото G100
VS
Моторола Эдж 30
Motorola Moto G100
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 марта 2021 года Motorola Moto G100 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G100
  • На 561% выше максимальная яркость экрана (608 против 92 нит)
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 949 и 823 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 52 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G100
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 560 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 86.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 13 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G100 +561%
608 нит
Edge 30
92 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.4 мм 159.38 мм
Ширина 74 мм 74.23 мм
Толщина 9.7 мм 6.79 мм
Вес 207 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G100
84.1%
Edge 30 +2%
86.2%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G100 и Моторола Эдж 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 642L
Частота GPU 675 МГц 500 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G100 +15%
949
Edge 30
823
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G100
2848
Edge 30
2855
AnTuTu Benchmark 9
Moto G100 +25%
671820
Edge 30
536672
CPU 194288 132596
GPU 233134 175192
Memory 114307 100478
UX 136736 133352
Total score 671820 536672
3DMark Wild Life Performance
Moto G100
4191
Edge 30
н/д
Stability 99% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4191 -
PCMark 3.0 score 11977 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4020 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да (50% за 22 минут)
Время полной зарядки 1:54 ч. 1:04 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:45 ч. -
Просмотр видео 11:43 ч. -
Игры 06:03 ч. -
Режим ожидания 128 ч. -
Общая автономность
Moto G100
31:41 ч.
Edge 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G100 vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура - f/2.4
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G100
н/д
Edge 30
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Motorola Edge 30, а если производительность и автономность – то Motorola Moto G100.

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