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Motorola Moto G100 против Moto G Power (2021)

Моторола Мото G100
VS
Моторола Мото G Павер (2021)
Motorola Moto G100
Motorola Moto G Power (2021)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 марта 2021 года Motorola Moto G100 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.6-дюймового Motorola Moto G Power (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G100
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 54% выше плотность пикселей (409 vs 266 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G100
vs
Moto G Power (2021)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 83.8%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Moto G100
610 нит
Moto G Power (2021)
н/д

Дизайн и корпус

Высота 168.4 мм 165.3 мм
Ширина 74 мм 75.9 мм
Толщина 9.7 мм 9.5 мм
Вес 207 граммов 206.5 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Моторола Мото G100 и Моторола Мото G Павер (2021) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 3200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 610
Частота GPU 675 МГц 950 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G100 +109%
2848
Moto G Power (2021)
1360
AnTuTu Benchmark 9
Moto G100 +225%
677601
Moto G Power (2021)
208517
CPU 194288 -
GPU 233134 -
Memory 114307 -
UX 136736 -
Total score 677601 208517
3DMark Wild Life Performance
Moto G100 +1020%
4179
Moto G Power (2021)
373
Stability 99% 99%
Graphics test 25 FPS 2 FPS
Graphics score 4179 373
PCMark 3.0 score 12014 6221
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да, TurboPower
Время полной зарядки 1:54 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:45 ч. -
Просмотр видео 11:43 ч. -
Игры 06:03 ч. -
Режим ожидания 128 ч. -
Общая автономность
Moto G100
31:41 ч.
Moto G Power (2021)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G100 vs Motorola Moto G Power (2021)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура - f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G100 более удачной покупкой.

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