Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 марта 2021 года Motorola Moto G100 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.6-дюймового Motorola Moto G Power (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.