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Motorola Moto G13 против Apple iPhone 11

53 из 100
Motorola Moto G13
VS
64 из 100
Apple iPhone 11
Motorola Moto G13
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G13 с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G85, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G13
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (668 против 549 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 21% выше плотность пикселей (326 vs 270 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G13
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.2% 99.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 41 мс 24.8 мс
Контрастность 1914:1 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G13
549 нит
iPhone 11 +22%
668 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 150.9 мм
Ширина 74.66 мм 75.7 мм
Толщина 8.19 мм 8.3 мм
Вес 183.45 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Moto G13 +6%
83.9%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Motorola Moto G13 и Apple iPhone 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G85 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~59 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G13
352
iPhone 11 +278%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G13
1254
iPhone 11 +177%
3474
AnTuTu Benchmark 9
Moto G13
214436
iPhone 11 +192%
625529
CPU 68339 166661
GPU 34495 256531
Memory 47936 91027
UX 63831 115651
Total score 214436 625529
3DMark Wild Life Performance
Moto G13
743
iPhone 11 +914%
7535
Пиковая температура корпуса 40.8 °C 43.6 °C
Stability - 72%
Graphics test 4 FPS 45 FPS
Graphics score 743 7535
PCMark 3.0
Moto G13
8369
iPhone 11
н/д
Web score 6956 -
Video editing 6163 -
Photo editing 19122 -
Data manipulation 5436 -
Writing score 9343 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 3110 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:39 ч.
Просмотр видео - 15:16 ч.
Игры - 05:09 ч.
Режим ожидания - 121 ч.
Общая автономность
Moto G13
н/д
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G13 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 2048 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Moto G13
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
Moto G13
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
Moto G13
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G13
78.9 дБ
iPhone 11 +6%
83.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Январь 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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