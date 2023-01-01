Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G13 с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G85, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.