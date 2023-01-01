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Motorola Moto G13 против Infinix Hot 30i

53 из 100
Motorola Moto G13
VS
53 из 100
Infinix Hot 30i
Motorola Moto G13
Infinix Hot 30i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G13 с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G85, против 6.56-дюймового Infinix Hot 30i, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G13
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 358 и 174 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Infinix Hot 30i
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Moto G13
68*
Hot 30i
72*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Moto G13
53*
Hot 30i
53*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G13
vs
Hot 30i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.2% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 41 мс -
Контрастность 1914:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G13
555 нит
Hot 30i
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 164 мм
Ширина 74.66 мм 75.75 мм
Толщина 8.19 мм 8.4 мм
Вес 183.45 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Да Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Белый, Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G13 +1%
83.9%
Hot 30i
83.2%

Производительность

Тестируем Motorola Moto G13 и Infinix Hot 30i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G85 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G13 +106%
358
Hot 30i
174
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G13 +37%
1269
Hot 30i
927
AnTuTu Benchmark 9
Moto G13
214629
Hot 30i +9%
234710
CPU 68339 61376
GPU 34495 35279
Memory 47936 72534
UX 63831 63475
Total score 214629 234710
3DMark Wild Life Performance
Moto G13
742
Hot 30i
н/д
PCMark 3.0
Moto G13
8238
Hot 30i
н/д
Web score 6791 -
Video editing 6155 -
Photo editing 19100 -
Data manipulation 5149 -
Writing score 9411 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI - XOS 10.6
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет -
Быстрая зарядка Да Да
Время полной зарядки 2:30 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G13 vs Infinix Hot 30i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 2048 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G13
78.9 дБ
Hot 30i
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение и звук - выбирайте Motorola Moto G13, а если дисплей, производительность, игры, автономность и коммуникации – то Infinix Hot 30i.

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