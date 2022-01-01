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Motorola Moto G200 против Apple iPhone 14 Pro Max

Моторола Мото G200
VS
Эпл Айфон 14 Про Макс
Motorola Moto G200
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G200 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G200
  • Комплектуется на 677 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4323 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • На 216% выше максимальная яркость экрана (1753 против 554 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 45% лучшая автономность (45:56 vs 31:47 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G200
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD OLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 560 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 86.5% 88.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G200
554 нит
iPhone 14 Pro Max +216%
1753 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.07 мм 160.7 мм
Ширина 75.53 мм 77.6 мм
Толщина 8.89 мм 7.85 мм
Вес 202 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Зеленый Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Moto G200
86.5%
iPhone 14 Pro Max +2%
88.3%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G200 и Эпл Айфон 14 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Apple A16 Bionic
Макс. частота 2995 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G200
1094
iPhone 14 Pro Max +72%
1881
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G200
3317
iPhone 14 Pro Max +62%
5374
AnTuTu Benchmark 9
Moto G200
822646
iPhone 14 Pro Max +16%
956255
CPU 201529 242019
GPU 313795 407261
Memory 141822 167432
UX 168090 145864
Total score 822646 956255
3DMark Wild Life Performance
Moto G200
5612
iPhone 14 Pro Max +75%
9796
Stability 82% 82%
Graphics test 33 FPS 58 FPS
Graphics score 5612 9796
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.1.1)

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4323 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:25 ч. 15:02 ч.
Просмотр видео 11:50 ч. 21:10 ч.
Игры 05:31 ч. 07:12 ч.
Режим ожидания 123 ч. 156 ч.
Общая автономность
Moto G200
31:47 ч.
iPhone 14 Pro Max +45%
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G200 vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Ноябрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

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