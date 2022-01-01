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Motorola Moto G200 против Edge 20

Моторола Мото G200
VS
Моторола Эдж 20
Motorola Moto G200
Motorola Edge 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G200 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G200
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% лучшая автономность (31:47 vs 27:29 часов)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1095 и 757 баллов
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (648 против 554 нит)
  • OLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G200
vs
Edge 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD OLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.5% 89%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 153.1%
ШИМ (PWM) - 252 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Moto G200
554 нит
Edge 20 +17%
648 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.07 мм 163 мм
Ширина 75.53 мм 76 мм
Толщина 8.89 мм 7 мм
Вес 202 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Зеленый Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G200
86.5%
Edge 20 +3%
89%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G200 и Моторола Эдж 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2995 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G200 +45%
1095
Edge 20
757
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G200 +31%
3316
Edge 20
2533
AnTuTu Benchmark 9
Moto G200 +51%
793380
Edge 20
523825
CPU 196956 159535
GPU 301223 160829
Memory 135166 79023
UX 161456 127877
Total score 793380 523825
3DMark Wild Life Performance
Moto G200
н/д
Edge 20
2475
Stability - 99%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2475
PCMark 3.0 score - 13635
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:25 ч. 08:28 ч.
Просмотр видео 11:50 ч. 14:35 ч.
Игры 05:31 ч. 03:46 ч.
Режим ожидания 123 ч. 89 ч.
Общая автономность
Moto G200 +16%
31:47 ч.
Edge 20
27:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G200 vs Motorola Edge 20
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 12032 x 9204
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.3
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G200
н/д
Edge 20
84.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Ноябрь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Motorola Moto G200, а если дисплей, камера, корпус и звук – то Motorola Edge 20.

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