Motorola Moto G200 против Edge 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G200 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G200
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 16% лучшая автономность (31:47 vs 27:29 часов)
- Использует более быструю память LPDDR5
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1095 и 757 баллов
Причины выбрать Motorola Edge 20
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 17% выше максимальная яркость экрана (648 против 554 нит)
- OLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Весит на 39 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|TFT LCD
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86.5%
|89%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|153.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|252 Гц
|Время отклика
|-
|7.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.07 мм
|163 мм
|Ширина
|75.53 мм
|76 мм
|Толщина
|8.89 мм
|7 мм
|Вес
|202 грамма
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Серый, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2995 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 642L
|Частота GPU
|840 МГц
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|196956
|159535
|GPU
|301223
|160829
|Memory
|135166
|79023
|UX
|161456
|127877
|Total score
|793380
|523825
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|14 FPS
|Graphics score
|-
|2475
|PCMark 3.0 score
|-
|13635
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#41 и #167)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Размер системы из коробки
|-
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Да (68% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:14 ч.
|1:01 ч.
|Веб-серфинг
|10:25 ч.
|08:28 ч.
|Просмотр видео
|11:50 ч.
|14:35 ч.
|Игры
|05:31 ч.
|03:46 ч.
|Режим ожидания
|123 ч.
|89 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.3
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Motorola Moto G200, а если дисплей, камера, корпус и звук – то Motorola Edge 20.
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