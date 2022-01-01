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Motorola Moto G200 против Edge 30 Fusion

Моторола Мото G200
VS
Моторола Єдж 30 Fusion
Motorola Moto G200
Motorola Edge 30 Fusion

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G200 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.55-дюймового Motorola Edge 30 Fusion, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G200
  • На 17% лучшая автономность (31:47 vs 27:11 часов)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
Причины выбрать Motorola Edge 30 Fusion
  • На 70% выше максимальная яркость экрана (939 против 553 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • POLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G200
vs
Edge 30 Fusion

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD POLED
Размер 6.8 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 560 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.5% 90.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G200
553 нит
Edge 30 Fusion +70%
939 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.07 мм 158.48 мм
Ширина 75.53 мм 71.99 мм
Толщина 8.89 мм 7.45 мм
Вес 202 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Зеленый Синий, Серый, Золотой, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G200
86.5%
Edge 30 Fusion +5%
90.8%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G200 и Моторола Єдж 30 Fusion в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 2995 МГц 2990 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G200 +3%
1096
Edge 30 Fusion
1069
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G200
3297
Edge 30 Fusion +4%
3426
AnTuTu Benchmark 9
Moto G200
791695
Edge 30 Fusion +4%
820258
CPU 196956 -
GPU 301223 -
Memory 135166 -
UX 161456 -
Total score 791695 820258
3DMark Wild Life Performance
Stability 83% -
Graphics test 33 FPS -
Graphics score 5628 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (82% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 0:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:25 ч. 09:42 ч.
Просмотр видео 11:50 ч. 11:35 ч.
Игры 05:31 ч. 04:56 ч.
Режим ожидания 123 ч. 88 ч.
Общая автономность
Moto G200 +17%
31:47 ч.
Edge 30 Fusion
27:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G200 vs Motorola Edge 30 Fusion
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Ноябрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 Fusion более удачной покупкой.

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