Motorola Moto G200 против Edge 30 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G200 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G200
- Комплектуется на 390 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4610 мАч
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
- На 88% выше максимальная яркость экрана (1040 против 553 нит)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- OLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
81
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|460 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|560 нит
|1250 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.5%
|90.3%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|720 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.07 мм
|161.76 мм
|Ширина
|75.53 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8.89 мм
|8.39 мм
|Вес
|202 грамма
|198.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2995 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 730
|Частота GPU
|840 МГц
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|-
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1096
Edge 30 Ultra +16%
1274
Geekbench 5 (многоядерный)
3297
Edge 30 Ultra +28%
4226
|CPU
|196956
|-
|GPU
|301223
|-
|Memory
|135166
|-
|UX
|161456
|-
|Total score
|791695
|1041641
|Stability
|83%
|-
|Graphics test
|33 FPS
|-
|Graphics score
|5628
|-
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 (#76 и #14)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Размер системы из коробки
|-
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4610 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|125 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Да (95% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:14 ч.
|0:33 ч.
|Веб-серфинг
|10:25 ч.
|11:04 ч.
|Просмотр видео
|11:50 ч.
|15:48 ч.
|Игры
|05:31 ч.
|05:26 ч.
|Режим ожидания
|123 ч.
|105 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|-
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|114°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|-
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.61 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 Ultra более удачной покупкой.
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