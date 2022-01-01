Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Motorola Moto G22 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.