Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G23 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Motorola Moto G22, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.