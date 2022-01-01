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Motorola Moto G30 против Infinix Note 11

Моторола Мото G30
VS
Инфиникс Ноут 11
Motorola Moto G30
Infinix Note 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2021 года Motorola Moto G30 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.7-дюймового Infinix Note 11, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G30
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Infinix Note 11
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 269 PPI)
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 373 и 307 баллов
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G30
vs
Note 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.1% -
ШИМ (PWM) 176 Гц -
Время отклика 57 мс -
Контрастность 835:1 -
Максимальная яркость
Moto G30
472 нит
Note 11 +7%
503 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 164.4 мм
Ширина 75.7 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 7.9 мм
Вес 200 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый Белый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G30
83.1%
Note 11 +3%
86%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G30 и Инфиникс Ноут 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MC2
Частота GPU 600 МГц 100 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G30
307
Note 11 +21%
373
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G30 +1%
1275
Note 11
1262
AnTuTu Benchmark 9
Moto G30
201398
Note 11 +27%
255913
CPU 65529 67946
GPU 40359 57095
Memory 40590 47036
UX 54464 81522
Total score 201398 255913
3DMark Wild Life Performance
Moto G30
384
Note 11 +88%
721
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS 4 FPS
Graphics score 384 721
PCMark 3.0 score 6618 8218
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI - XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (70% за 45 минут)
Время полной зарядки 2:28 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G30
16:05 ч.
Note 11
н/д
Время просмотра видео
Moto G30
16:09 ч.
Note 11
н/д
Время разговора (3G)
Moto G30
46:29 ч.
Note 11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G30 vs Infinix Note 11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4520 x 3060 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G30
82.2 дБ
Note 11
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Moto G30, а если дисплей, корпус и звук – то Infinix Note 11.

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