Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2021 года Motorola Moto G30 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Motorola Moto G20, который имеет процессор Unisoc T700 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.