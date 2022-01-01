Motorola Moto G31 против Moto G10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G31 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Motorola Moto G10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G31
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- На 53% выше плотность пикселей (411 vs 269 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 15% выше максимальная яркость экрана (422 против 367 нит)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G10
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
|83.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|93.1%
|ШИМ (PWM)
|223 Гц
|176 Гц
|Время отклика
|6 мс
|57 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|835:1
Дизайн и корпус
|Высота
|161.89 мм
|165.2 мм
|Ширина
|73.87 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.55 мм
|9.2 мм
|Вес
|181 грамм
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Серый, Перламутровый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Qualcomm Snapdragon 460
|Макс. частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
|Размер транзистора
|12 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 610
|Частота GPU
|1000 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
|~273 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|59845
|59474
|GPU
|39344
|24700
|Memory
|35715
|38692
|UX
|60917
|38953
|Total score
|194957
|160955
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|4 FPS
|1 FPS
|Graphics score
|711
|247
|PCMark 3.0 score
|6494
|5676
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 60 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:33 ч.
|3:00 ч.
|Веб-серфинг
|-
|14:05 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:26 ч.
|Игры
|-
|06:30 ч.
|Режим ожидания
|-
|149 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|118°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|7
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-c
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G31 более удачной покупкой.
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