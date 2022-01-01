Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2022 года Motorola Moto G32 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Motorola Moto G22, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.