Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2022 года Motorola Moto G32 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.