Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2022 года Motorola Moto G42 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.4-дюймового Motorola Moto G31, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.