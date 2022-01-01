Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 апреля 2022 года Motorola Moto G52 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.