Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Motorola Moto G53 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.