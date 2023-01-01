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Motorola Moto G53 против Moto G22

Моторола Мото G53
VS
Моторола Мото G22
Motorola Moto G53
Motorola Moto G22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Motorola Moto G53 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.5-дюймового Motorola Moto G22, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G53
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480 Plus
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 544 и 239 баллов
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Moto G22
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G53
vs
Moto G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость - 460 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40 мс
Контрастность - 902:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G53
н/д
Moto G22
429 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 163.95 мм
Ширина 74.7 мм 74.94 мм
Толщина 8.2 мм 8.49 мм
Вес 183 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость - Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Розовый Синий, Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G53
83.9%
Moto G22
84.2%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G53 и Моторола Мото G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus MediaTek Helio G37
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 PowerVR GE8320
Частота GPU 825 МГц 650 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G53 +128%
544
Moto G22
239
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G53 +56%
1640
Moto G22
1051
AnTuTu Benchmark 9
Moto G53 +185%
327012
Moto G22
114695
CPU - 33595
GPU - 16969
Memory - 25788
UX - 38644
Total score 327012 114695
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 65 минут)
Время полной зарядки - 2:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G53 vs Motorola Moto G22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 5312 x 2988
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 1 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G53
н/д
Moto G22
86.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G53 более удачной покупкой.

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