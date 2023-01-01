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Motorola Moto G53 против Moto G32

Моторола Мото G53
VS
Моторола Мото G32
Motorola Moto G53
Motorola Moto G32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Motorola Moto G53 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.5-дюймового Motorola Moto G32, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 544 и 366 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G32
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G53
vs
Moto G32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость - 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 85.4%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 161.78 мм
Ширина 74.7 мм 73.84 мм
Толщина 8.2 мм 8.49 мм
Вес 183 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость - Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Розовый Серый, Серебристый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G53
83.9%
Moto G32 +2%
85.4%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G53 и Моторола Мото G32 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 825 МГц 1114 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G53 +49%
544
Moto G32
366
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G53 +10%
1640
Moto G32
1495
AnTuTu Benchmark 9
Moto G53 +19%
327012
Moto G32
275305
CPU - 84120
GPU - 91955
Memory - 51181
UX - 44909
Total score 327012 275305
3DMark Wild Life Performance
Moto G53
н/д
Moto G32
447
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 447
PCMark 3.0 score - 6487
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 17.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки - 1:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G53 vs Motorola Moto G32
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4624 x 3468
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Motorola Moto G53, а если камера – то Motorola Moto G32.

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