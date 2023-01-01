Motorola Moto G53 против Moto G52
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Motorola Moto G53 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.6-дюймового Motorola Moto G52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G53
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Функция реверсивной зарядки
- На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 544 и 378 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G52
- На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Весит на 14 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|700 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
|86.9%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|90 Гц
|Время отклика
|-
|12 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|160.98 мм
|Ширина
|74.7 мм
|74.46 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.99 мм
|Вес
|183 грамма
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый, Розовый
|Серый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 610
|Частота GPU
|825 МГц
|1114 МГц
Бенчмарки
|CPU
|-
|70535
|GPU
|-
|50698
|Memory
|-
|67984
|UX
|-
|75671
|Total score
|327012
|263725
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Graphics score
|-
|446
|PCMark 3.0 score
|-
|6929
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:18 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Да
|LTE Cat*
|18
|13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Motorola Moto G53, а если дисплей, камера и звук – то Motorola Moto G52.
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