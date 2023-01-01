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Motorola Moto G53 против Moto G52

Моторола Мото G53
VS
Моторола Мото G52
Motorola Moto G53
Motorola Moto G52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Motorola Moto G53 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.6-дюймового Motorola Moto G52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 544 и 378 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G52
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G53
vs
Moto G52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 700 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 86.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.7%
ШИМ (PWM) - 90 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G53
н/д
Moto G52
643 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 160.98 мм
Ширина 74.7 мм 74.46 мм
Толщина 8.2 мм 7.99 мм
Вес 183 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость - IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Розовый Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G53
83.9%
Moto G52 +4%
86.9%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G53 и Моторола Мото G52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 825 МГц 1114 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G53 +44%
544
Moto G52
378
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G53 +8%
1640
Moto G52
1519
AnTuTu Benchmark 9
Moto G53 +24%
327012
Moto G52
263725
CPU - 70535
GPU - 50698
Memory - 67984
UX - 75671
Total score 327012 263725
3DMark Wild Life Performance
Moto G53
н/д
Moto G52
446
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 446
PCMark 3.0 score - 6929
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G53 vs Motorola Moto G52
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Да
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G53
н/д
Moto G52
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Motorola Moto G53, а если дисплей, камера и звук – то Motorola Moto G52.

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