Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2023 года Motorola Moto G54 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 7020, против 6.6-дюймового Motorola Moto G52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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