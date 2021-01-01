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Motorola Moto G5s Plus против Moto G5S

Моторола Мото Г5С Плюс
VS
Моторола Мото G5S
Motorola Moto G5s Plus
Motorola Moto G5S

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года Motorola Moto G5s Plus с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.2-дюймового Motorola Moto G5S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G5s Plus
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (610 против 501 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G5s Plus
vs
Moto G5S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.53% 67.83%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 2404 Гц 2358 Гц
Время отклика 38.2 мс 38.8 мс
Контрастность 1463:1 1140:1
Максимальная яркость
Moto G5s Plus +22%
610 нит
Moto G5S
501 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 150 мм
Ширина 76.2 мм 73.5 мм
Толщина 8 мм 8.2 мм
Вес 168 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IPX4
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G5s Plus +5%
71.53%
Moto G5S
67.83%

Производительность

Тестируем Моторола Мото Г5С Плюс и Моторола Мото G5S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 2000 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 505
Частота GPU 650 МГц 450 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Moto G5s Plus +39%
854
Moto G5S
615
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Moto G5s Plus +86%
4276
Moto G5S
2297
AnTuTu Benchmark 7
Moto G5s Plus +31%
63846
Moto G5S
48575
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1) Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки 8 ГБ 9.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 33 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G5s Plus
11:50 ч.
Moto G5S
н/д
Время просмотра видео
Moto G5s Plus
9:59 ч.
Moto G5S
н/д
Время разговора (3G)
Moto G5s Plus
26:47 ч.
Moto G5S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G5s Plus vs Motorola Moto G5S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 13 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 13 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 22.85 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G5s Plus +1%
88.9 дБ
Moto G5S
88.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2017 года Август 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.472 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G5s Plus более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

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3. OnePlus Nord или Moto G5s Plus

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