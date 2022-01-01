Motorola Moto G60 против Infinix Note 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2021 года Motorola Moto G60 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G60
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Infinix Note 12
- Смартфон на 1 год новее
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 40.5 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|86%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|169.6 мм
|164.4 мм
|Ширина
|75.6 мм
|76.7 мм
|Толщина
|9.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|225 граммов
|184.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Золотой
|Черный, Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|810 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~62 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|91314
|-
|GPU
|97530
|-
|Memory
|52272
|-
|UX
|90459
|-
|Total score
|330705
|245087
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1116
|-
|PCMark 3.0 score
|9084
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|-
|XOS 10.6
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Да (50% за 28 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:19 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 20 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G60 более удачной покупкой.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1